旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第152回
機内の無料Wi-Fiがここまで進化！ Starlinkで300Mbps超、動画も仕事も快適だった
2026年07月15日 07時30分更新
機内Wi-Fiを使ったインターネット接続は、利用料金も高く速度も遅い……その常識が替わり始めています。最近は「Starlink」を採用し、高速かつ無料でサービスを提供している航空会社が登場してきているからです。
なかでもZIPAIR Tokyo（以下、ZIPAIR）は、今年に入ってアジアのエアラインとして初めてStarlinkを導入。しかも5月5日には、保有するボーイング787-8型機全8機へのStarlink搭載が完了し、保有機材全機がStarlink対応エアラインとなりました。
そこで今回は、ZIPAIRのStarlinkがどれくらいの快適さなのか体験するため、取材として成田-バンコク便に往復で搭乗してきました。
ZIPAIRのWi-Fiインターネットサービスですが、実は2020年の就航当初から「無料」で提供されています。LCCなのに無料でサービスを提供というのは異例中の異例。旅好きからは「ネットが無料で使えるからZIPAIRを選ぶ」という人も多いほど。今回はそのサービスのバックボーンがStarlinkになったということで、さらに期待が持てるわけです。
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