台北行きの特典航空券が、まったく取れない！

先日、台湾・台北で開催されたCOMPUTEX取材のため、マイルを使って台湾行きを予約しようとしたものの、関東圏（横浜在住です）からの直行便はほぼ満席状態でした。

そこで選んだのが、神戸空港から台湾へ入り、高雄空港から帰国する少し変わったルート。一見すると移動が多くて大変そうに感じるかもしれませんが、結果的には、大空港の混雑を避けながら快適に移動できる“旅の裏ワザ”になりました。

●神戸空港発の国際線、想像以上に快適だった

往路は、朝一番の便で羽田から神戸へと飛び、そこからエバー航空のBR133/神戸→台北（桃園）便へと乗り継ぎます。

神戸空港から国際線に乗るのは初めての経験でしたが、予想以上にスムーズ。まず、国内線の到着口がある第1ターミナルから、国際線が発着する第2ターミナルまでは歩いて移動できる距離にあります 。第2ターミナルは開業して約1年ということもあり、施設全体がピカピカで非常に気持ちが良い空間です。

●新しい第2ターミナルは快適そのもの

ただし、朝早い時間帯は第2ターミナルのお店がほぼ開いていないため、ショップでお土産などを見たい場合は、第1ターミナルに寄ってから移動する方が良さそうです。また、羽田空港から預けた荷物は、一旦神戸空港を降りたときに受け取って、国際線チェックインの際に、再度預ける必要があります。

保安検査では、パソコン等を取り出さずに済むスマートレーンが導入されており、待ち時間も少なくサクッと通過できました。出国審査は有人カウンターのみの対応でしたが、そのおかげでパスポートに「神戸」の出国スタンプが押され、旅好きとしてはなかなかレアで嬉しくなるポイントです。

搭乗口前の待合室も設備が充実しており、椅子の近くにはコンセントとUSB Type-A、さらには18WのUSB PD対応Type-Cポートが備わっているため、機内に入る前の充電にも一切困りません。