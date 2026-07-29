旅の達人が伝える! スマートトラベラーへの道 第154回
ANA新「ポケモンジェット」公開！ 機体下の”隠しギミック”が胸熱だった
2026年07月29日 07時30分更新
1996年の『ポケットモンスター 赤・緑』発売から30周年。そしてANAの国際線就航から40周年というダブルアニバーサリーを記念し、ポケモンとの特別プロジェクトが始動。その第1弾となる特別塗装機「ポケモンジェット 赤」が、2026年7月28日、羽田空港の格納庫にてお披露目されました。
●歴代”ほのおタイプ”が大集合 ファンにはたまらないデザイン
今回登場した「ポケモンジェット 赤」のデザインのコンセプトは、「ワクワクする旅立ちを、ポケモンたちと」。国内線定期便に就航するボーイング787-8型機（機番：JA819A）の機体の左右には、ピカチュウとともに、歴代のゲームタイトルで最初の冒険のパートナーとなる「ほのおタイプ」のポケモンたちが生き生きと描かれています。
右面には、ポカブ、ヒコザル、ヒノアラシ、ヒバニー、ニャビーを配置。左面には前からヒトカゲ、ホゲータ、フォッコ、アチャモ。さらに、2027年発売予定の次期新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』で初登場する新ポケモン「ポムケン」の姿もいち早く描かれており、未来の冒険への期待も込められています。
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