1996年の『ポケットモンスター 赤・緑』発売から30周年。そしてANAの国際線就航から40周年というダブルアニバーサリーを記念し、ポケモンとの特別プロジェクトが始動。その第1弾となる特別塗装機「ポケモンジェット 赤」が、2026年7月28日、羽田空港の格納庫にてお披露目されました。

●歴代”ほのおタイプ”が大集合 ファンにはたまらないデザイン

今回登場した「ポケモンジェット 赤」のデザインのコンセプトは、「ワクワクする旅立ちを、ポケモンたちと」。国内線定期便に就航するボーイング787-8型機（機番：JA819A）の機体の左右には、ピカチュウとともに、歴代のゲームタイトルで最初の冒険のパートナーとなる「ほのおタイプ」のポケモンたちが生き生きと描かれています。

右面には、ポカブ、ヒコザル、ヒノアラシ、ヒバニー、ニャビーを配置。左面には前からヒトカゲ、ホゲータ、フォッコ、アチャモ。さらに、2027年発売予定の次期新作『ポケットモンスター ウインド・ウェーブ』で初登場する新ポケモン「ポムケン」の姿もいち早く描かれており、未来の冒険への期待も込められています。