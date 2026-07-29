ギョーザ食べてタンパク質35.2g!? 味の素「PROTEINギョーザ」1kgが24％オフ

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「by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg」が

Amazonタイムセールに登場！

「by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg」は、水も油も使わずに調理できる高たんぱくな冷凍餃子です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格2,561円から24％オフの1,959円で販売されています。

「by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ」は、味の素冷凍食品とAmazonの共同企画商品です。水や油を使わずに調理でき、羽根つきの焼き餃子を手軽に楽しめるとしています。

1食（8個）当たりのたんぱく質量は35.2g。国産の肉と野菜を使用した、お肉たっぷりの高たんぱく餃子です。定番の焼き餃子のほか、水餃子や餃子鍋などのアレンジにも対応しています。

まとめ：冷凍庫にストックするなら今がお得！

高たんぱくな「by Amazon 味の素 PROTEINギョーザ 1kg」をお得に購入するなら、現在開催中のAmazonタイムセールがおすすめです。

1kgの大容量タイプなので、日々の食事やまとめ買い用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。