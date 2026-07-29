アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第71回
防災用の水、足りていますか？ 5年保存できるミネラルウォーターをストックしよう
2026年07月29日 19時00分更新
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「by Amazon 長期保存水 2L×9本」がAmazonで販売中！
「by Amazon 長期保存水 2L×9本」は、5年間保存できるナチュラルミネラルウォーターです。
Amazonにて、1,795円で販売されています。1本あたりの価格は約199円です。
「by Amazon 長期保存水」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon 長期保存水」は、5年間保存可能なナチュラルミネラルウォーターです。
購入後は、賞味期限まで5年以上残る商品を届けるとしています。
まとめ：防災用のストックを見直すチャンス！
保存期間が長い「by Amazon 長期保存水 2L×9本」は、防災備蓄としてはもちろん、日常使いと備蓄を組み合わせるローリングストックにも活用しやすい商品です。
1本あたり199円と価格も抑えられているので、家庭の備えを見直す機会にAmazonでまとめて購入してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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