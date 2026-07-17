「VIVANT」デザイン缶がお買い得！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

過去価格4,599円のところ、7％オフの4,298円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約179円で購入できます。

「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」の特徴

Amazon商品ページより

「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」は、日曜劇場「VIVANT」とコラボレーションした限定デザイン缶です。

パーフェクトサントリービール（PSB）は、「本格ビールのうまさ」と「糖質ゼロ」の両立を実現した商品としています。

「力強い飲みごたえ。からの、爽快なキレ」の本格ビールとうたわれています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」をお得な価格で購入できます。

糖質ゼロのビールを探している人や、「VIVANT」デザイン缶が気になる人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。