アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第227回
「VIVANT」デザイン缶がお買い得！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場
2026年07月17日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。
過去価格4,599円のところ、7％オフの4,298円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約179円で購入できます。
「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより
「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」は、日曜劇場「VIVANT」とコラボレーションした限定デザイン缶です。
パーフェクトサントリービール（PSB）は、「本格ビールのうまさ」と「糖質ゼロ」の両立を実現した商品としています。
「力強い飲みごたえ。からの、爽快なキレ」の本格ビールとうたわれています。アルコール度数は5.5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」をお得な価格で購入できます。
糖質ゼロのビールを探している人や、「VIVANT」デザイン缶が気になる人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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