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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第227回

「VIVANT」デザイン缶がお買い得！ パーフェクトサントリービールがAmazonタイムセールに登場

2026年07月17日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！

　「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

　過去価格4,599円のところ、7％オフの4,298円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約179円で購入できます。

アマゾンでパーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本を入手

「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶」は、日曜劇場「VIVANT」とコラボレーションした限定デザイン缶です。

　パーフェクトサントリービール（PSB）は、「本格ビールのうまさ」と「糖質ゼロ」の両立を実現した商品としています。

　「力強い飲みごたえ。からの、爽快なキレ」の本格ビールとうたわれています。アルコール度数は5.5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonタイムセールでは、「パーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本」をお得な価格で購入できます。

　糖質ゼロのビールを探している人や、「VIVANT」デザイン缶が気になる人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでパーフェクトサントリービール 日曜劇場『VIVANT』デザイン缶 350ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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