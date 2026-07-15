「BBQ専用赤ワイン」って何？ オーストラリア発のユニークな1本がAmazonタイムセールに登場

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」が

Amazonタイムセールに登場！

「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。

750ml入りで、参考価格2,604円のところ、10％オフの2,355円で販売中です。BBQやキャンプ、ホームパーティーなどで楽しめるオーストラリア産シラーズを、お得な価格で購入できるチャンスとなっています。

「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」の特徴

Amazon商品ページより

「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」は、オーストラリア・リヴァーランド産のシラーズを100％使用した辛口・フルボディの赤ワインです。アルコール度数は15％、内容量は750mlです。

商品名の「BARBIE」はオーストラリアでBBQを意味する言葉で、現地のBBQ文化をイメージして造られたとしています。

ブラックベリーやダークチェリーを思わせる果実味に加え、黒スグリやブルーベリーを思わせる果実香、クローブや甘草のようなスパイシーなニュアンスが特長としています。炭火で焼いた肉やスパイシーなソースを使った料理とも合わせやすいバランスといいます。

また、スクリューキャップを採用しているため、コルク抜きが不要で、BBQやキャンプなど屋外でも開けやすく、飲み残した際もそのまま栓をして保管しやすい仕様です。

まとめ：Amazonタイムセールで手に入れるチャンス！

BBQやキャンプ、ホームパーティーなどで楽しめる「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」が、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。

参考価格より10％オフで購入できる期間限定のセールです。肉料理と合わせやすいフルボディの赤ワインを探している人は、この機会にストックやアウトドア用の1本としてチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。