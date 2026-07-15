アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第225回
「BBQ専用赤ワイン」って何？ オーストラリア発のユニークな1本がAmazonタイムセールに登場
2026年07月15日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」が
Amazonタイムセールに登場！
「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。
750ml入りで、参考価格2,604円のところ、10％オフの2,355円で販売中です。BBQやキャンプ、ホームパーティーなどで楽しめるオーストラリア産シラーズを、お得な価格で購入できるチャンスとなっています。
「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」の特徴
Amazon商品ページより
「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」は、オーストラリア・リヴァーランド産のシラーズを100％使用した辛口・フルボディの赤ワインです。アルコール度数は15％、内容量は750mlです。
商品名の「BARBIE」はオーストラリアでBBQを意味する言葉で、現地のBBQ文化をイメージして造られたとしています。
ブラックベリーやダークチェリーを思わせる果実味に加え、黒スグリやブルーベリーを思わせる果実香、クローブや甘草のようなスパイシーなニュアンスが特長としています。炭火で焼いた肉やスパイシーなソースを使った料理とも合わせやすいバランスといいます。
また、スクリューキャップを採用しているため、コルク抜きが不要で、BBQやキャンプなど屋外でも開けやすく、飲み残した際もそのまま栓をして保管しやすい仕様です。
まとめ：Amazonタイムセールで手に入れるチャンス！
BBQやキャンプ、ホームパーティーなどで楽しめる「【BBQ専用赤ワイン】NEW WORLD BARBIE WINE SHIRAZ」が、現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっています。
参考価格より10％オフで購入できる期間限定のセールです。肉料理と合わせやすいフルボディの赤ワインを探している人は、この機会にストックやアウトドア用の1本としてチェックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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