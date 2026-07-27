Amazonオリジナルのポテトスティック、食べたことある？ 大容量400gがお得

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「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」が

Amazonでセール価格に！

「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」が、Amazonでセール価格となっています。

過去価格1,317円のところ、25％オフの990円で販売中です。100gあたりは約248円となっており、おやつやおつまみ用にまとめて用意したい人にも注目のセールです。

「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味」はAmazonプライベートブランドの商品で、フライドポテトをサクサク食感のスナックに仕上げた商品です。

ほどよい塩味のうすしお味で、おやつとしてはもちろん、ビールやハイボールなど、お酒のお供にもぴったりだとしています。

まとめ：大容量スナックをお得に買うチャンス！

家族で楽しんだり、おやつやおつまみとしてストックしたりしたい人にもぴったりの「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」がAmazonでセール価格となっています。

大容量タイプのスナックがセールでお得になっているこの機会に、買い置きを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。