アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第66回
Amazonオリジナルのポテトスティック、食べたことある？ 大容量400gがお得
2026年07月27日 17時00分更新
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「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」が
Amazonでセール価格に！
「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」が、Amazonでセール価格となっています。
過去価格1,317円のところ、25％オフの990円で販売中です。100gあたりは約248円となっており、おやつやおつまみ用にまとめて用意したい人にも注目のセールです。
「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味」はAmazonプライベートブランドの商品で、フライドポテトをサクサク食感のスナックに仕上げた商品です。
ほどよい塩味のうすしお味で、おやつとしてはもちろん、ビールやハイボールなど、お酒のお供にもぴったりだとしています。
まとめ：大容量スナックをお得に買うチャンス！
家族で楽しんだり、おやつやおつまみとしてストックしたりしたい人にもぴったりの「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」がAmazonでセール価格となっています。
大容量タイプのスナックがセールでお得になっているこの機会に、買い置きを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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