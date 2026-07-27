このページの本文へ

アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第66回

Amazonオリジナルのポテトスティック、食べたことある？ 大容量400gがお得

2026年07月27日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」が
Amazonでセール価格に！

　「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」が、Amazonでセール価格となっています。

　過去価格1,317円のところ、25％オフの990円で販売中です。100gあたりは約248円となっており、おやつやおつまみ用にまとめて用意したい人にも注目のセールです。

アマゾンでby Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400gを入手

「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味」の特徴
Amazon商品ページより

　「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味」はAmazonプライベートブランドの商品で、フライドポテトをサクサク食感のスナックに仕上げた商品です。

　ほどよい塩味のうすしお味で、おやつとしてはもちろん、ビールやハイボールなど、お酒のお供にもぴったりだとしています。

まとめ：大容量スナックをお得に買うチャンス！

　家族で楽しんだり、おやつやおつまみとしてストックしたりしたい人にもぴったりの「by Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400g」がAmazonでセール価格となっています。

　大容量タイプのスナックがセールでお得になっているこの機会に、買い置きを検討してみてはいかがでしょうか。

アマゾンでby Amazon フライドポテトスティック うすしお味 400gを入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧