アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第65回
米5kgが2980円なら確保でしょ by Amazonの「国産ブレンド米」がセール中
2026年07月24日 19時00分更新
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「by Amazon 国産ブレンド米 精米 5kg」がAmazonでセール中！
「by Amazon 国産ブレンド米 精米 5kg」は、国内産米100％を使用した複数年産のブレンド米です。
現在、Amazonにてセールの対象となっており、過去価格3,390円のところ、12％オフの2,980円で販売されています。5kg入りが3,000円以下で購入できる、お得なセールとなっています。
「by Amazon 国産ブレンド米 精米 5kg」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon 国産ブレンド米 精米 5kg」は、複数年産の国内産米100％を使用したブレンド米です。
等級品に加えて規格外のお米も活用することで、手に取りやすい価格を実現した家計応援米とされています。
透明なお米のほか、白濁したお米や小粒米を含むオリジナルブレンドとなっており、炊飯時は好みに応じて水加減を調整することが推奨されています。
まとめ：お米をストックするなら今がお得！
毎日の食卓に欠かせないお米だからこそ、お得なタイミングで購入しておきたいところです。
現在Amazonにて、「by Amazon 国産ブレンド米 精米 5kg」が3,000円以下で販売されています。この機会にストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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