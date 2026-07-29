【驚愕】RTX 5070搭載で24万円台の16型ゲーミングノートPCがAmazonでタイムセール中

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、タイムセールにより29％オフの24万9800円で購入できる（7月29日時点）。

RTX 5070搭載ゲーミングノートがセールで24万円台

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

34万円台相当のゲーミングノートPCを、10万円オフの価格で買えることが驚きだ。ゲームや軽めの編集、仕事に対応するゲーミングノートを探している人は、本製品をチェックしてみては？