Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第583回
【驚愕】RTX 5070搭載で24万円台の16型ゲーミングノートPCがAmazonでタイムセール中
2026年07月29日 23時00分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。参考価格は34万9800円だが、タイムセールにより29％オフの24万9800円で購入できる（7月29日時点）。
RTX 5070搭載ゲーミングノートがセールで24万円台
本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
34万円台相当のゲーミングノートPCを、10万円オフの価格で買えることが驚きだ。ゲームや軽めの編集、仕事に対応するゲーミングノートを探している人は、本製品をチェックしてみては？
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