軽くて本格派のゲーミングマウスが欲しいなら。約58gの有線Razer Cobra一択だ（しかもセール中）

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Razerの有線ゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Razerの有線ゲーミングマウス「Razer Cobra」が販売中だ。参考価格は6490円だが、執筆時点では7％オフの6040円で購入できる（8月18日時点）。

本製品は、約58gの軽量設計が特徴の有線ゲーミングマウス。つかみ持ち・つまみ持ち時にフィットする形状のほか、低遅延と高耐久の第3世代 Razer オプティカルマウススイッチ、約1680万色のChromaライティング、高精度のセンサー調整などが特徴だ。

約58gの軽さが最大の魅力

ユーザーレビューを見ると、“驚きの軽さ／この価格帯なら買い／軽くて使いやすい”といった声が寄せられている。驚くほどの軽さや手にフィットしやすい形状などがポイントになっているようだ。現在は7％オフの価格で購入できるので、Razer製ゲーミングマウスが欲しい人はチェックしてみては？