Forza Horizon 6でもっと上手くドライビングしたいなら！ Logicool G製ハンコンとゲーミングヘッドセットのセット品が10％オフ

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Logicool G製ハンコン＋有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、「【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ハンコン G923 + G335 有線 ゲーミングヘッドセット ［ G923d + G335-BK ］」が販売中だ。セット品の価格は6万4700円だが、タイムセールにより10％オフの5万8400円で購入できる（8月19日時点）。

ハンコンは「Forza Horizon 6」に対応！

本製品は、Logicool Gのハンコン「G923d」と有線ゲーミングヘッドセット「G335-BK」のセット品。ハンコンは「グランツーリスモ 7」だけでなく、「Forza Horizon 6」にも対応している。没入感あふれるレース体験をしたい人にオススメだ。