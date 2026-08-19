Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第622回
リフレッシュレート最大240Hz、応答速度1ms、AdaptiveSync対応
「滑らか映像でゲームしたい欲」をお安く叶える良スペックで2万円切りのディスプレー発見！
2026年08月19日 14時00分更新
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アイオーデータの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイオーデータの24.5型ゲーミングディスプレー「EX-GD251UH」が販売中だ。価格は1万7891円。
240Hz駆動だけど価格は1万7891円
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のHFSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI・DisplayPortなど。
高リフレッシュレートと応答速度はもちろん、映像のズレを防ぐ可変リフレッシュレート機能やゲーム専用機能、画面モードも魅力の本製品。1万7891円と手に届きやすい価格帯なので、強くて安いゲーミングディスプレーが欲しい人に刺さるはずだ。
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