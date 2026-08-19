「欲しい機能が入っていて安いコントローラー」は実在した！ XBOX・PC・Android対応のGameSir製が6399円

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GameSirの有線コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線コントローラー「GameSir T7 Pro」が販売中だ。参考価格は7599円だが、タイムセールにより16％オフの6399円で購入できる（8月19日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11、Steamに対応する有線コントローラー。ドリフトを抑えるホールエフェクトスティックのほか、2段階トリガーストップ付きアナログトリガー、2つの背面ボタン、ダイナミックRGBライトなどが特徴となっている。

有線派に刺さるXBOX対応コントローラー

ユーザーレビューを見ると、“有線とデザインを重視したい人にオススメ／スティック精度が優秀／軽くて扱いやすい”といった声が寄せられている。使い勝手の良さとカラーリングがポイントになっているようだ。現時点では16％オフの価格で買えるため、XBOX・PC・モバイルに対応する有線コントローラーを探している人はチェックしてみては？