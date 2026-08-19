Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第621回
eスポーツ初心者の1台目にピッタリ！ ヌルヌル映像が期待できるゲーミングディスプレーが1万7980円
2026年08月19日 13時30分更新
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Dellの23.8型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型ゲーミングディスプレー「Dell SE2426HG」が販売中だ。価格は1万7980円。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大240Hz、応答速度は0.5ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。
240Hz・0.5msの高スペックが魅力
ユーザーレビューを見ると、“価格も性能も大満足／この価格で買えるなら劇推し／ゲーミング用途として必要な部分はしっかり押さえている”といった声が寄せられている。2万円未満でありながら、リフレッシュレート240Hzで応答速度0.5msはかなり優秀だ。競技性の高いゲームと相性が良いスペックと言えるだろう。気になる人は購入してみてはいかがだろうか。
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