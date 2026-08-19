「新作ゲームもできる高スペックPCをコスパ良く買いたい！」 そのワガママ、RTX 5060搭載16型ノートで叶えましょう

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608PM」が販売中だ。参考価格は38万9800円だが、タイムセールにより23％オフの29万9800円で購入できる（8月18日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 9 8940HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5200）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060・32GBメモリー・1TB SSDのモデルが9万円オフ

ユーザーレビューを見ると、“マイクラをやったらサクサク動いた／予想以上に快適で音は静か”といった声が寄せられている。現在は約9万円オフの価格で買えるため、高スペックのゲーミングノートPCが欲しい人はチェックしてみては？