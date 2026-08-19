Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第624回
「ゲームと動画編集、AIもやりたい！」欲張りなあなたを(多分)満足させるRTX 5060 Ti搭載のAmazon限定ゲーミングPC
2026年08月19日 15時00分更新
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LenovoのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、LenovoのゲーミングデスクトップPC「【Amazon.co.jp限定】Lenovo LOQ Tower 26ADR10」が販売中だ。価格は24万6180円。
RTX 5060 Ti搭載モデルが24万6180円で販売中
本製品は、AMD「Ryzen 7 8745HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載するゲーミングデスクトップPC（Amazon限定モデル）。メモリーは16GB（8GB×2 DDR5-5200）、ストレージは512GB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
ストレージの容量が心細いが、最新ゲームは一通り遊べるスペックと言えるだろう。ゲームや編集、AI作業など幅広く扱えるPCが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
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