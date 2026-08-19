Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第628回
コスパで選ぶならコレ一択では？ 200Hz/1msの24.5型ゲーミングディスプレーがタイムセールで1万1380円
2026年08月19日 21時30分更新
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KOORUIの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KOORUIの24.5型ゲーミングディスプレー「G2511P」が販売中だ。過去価格は1万1980円だが、タイムセールにより5％オフの1万1380円で購入できる（8月19日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大200Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPort×1など。
安さ重視で選ぶならコレ！
ユーザーレビューを見ると、“ゲーミングディスプレーとしてはかなり良い部類のもの／画像キレイ、ヌルヌルでコスパ最強／これでいい、いや、これがいい”といった声が寄せられている。手に届きやすい価格帯でありながら、必要十分なスペックが魅力。価格を重視している人は本製品をチェックしてみては？
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