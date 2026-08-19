Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第629回
ゲームから仕事までこれ一台でOKでしょ！ RTX 5050搭載のMSI製ゲーミングノートがタイムセールで20％オフ
2026年08月19日 22時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。過去価格は22万4800円だが、タイムセールにより20％オフの17万9800円で購入できる（8月19日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノート。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
これ一台でゲームも仕事もこなせる
ユーザーレビューを見ると、“日常利用から趣味まで幅広く使えるPC／ちゃんとゲーミングPCを買ったという満足感がある／1台でなんでも済ませたい人に向いている”といった声が寄せられている。現時点では20％オフの価格で買えるため、20万円未満の予算に見合うゲーミングノートPCを探している人にオススメだ。
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