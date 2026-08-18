Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第619回
右手デバイス代わりに計16ボタン＆Stream Deck連携が魅力のワイヤレスゲーミングマウスはいかが？ 31％オフの1万5091円でセール中
2026年08月18日 18時30分更新
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CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウス「CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS SE」が販売中だ。参考価格は2万1980円だが、執筆時点では31％オフの1万5091円で購入できる（8月18日時点）。
本製品は、12個のサイドボタンを備えるワイヤレスゲーミングマウス。サイドボタンを含む計16個のボタンはカスタム可能で、様々な操作を割り当てられる。そのほか、高精度の光学センサー、Elgato Stream Deckとの統合、1000Hzポーリングレートの低遅延接続などが特徴だ。
Stream Deckと連携できる多ボタンが便利
ユーザーレビューを見ると、“サイドボタンとStream Deckが連動しているのは最高に気に入っている／多ボタンマウスとしては最高／軽くて適度な大きさで、ボタンも押しやすい”といった声が寄せられている。
MMOに強い多ボタンをはじめ、Stream Deckとの連携が魅力の本製品。現在は31％オフの価格で販売中なので、多ボタンマウスが欲しい人はチェックしてみては？
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