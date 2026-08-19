Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第626回
プレステ仕様のボタン配置でSwitch 2を遊びたい？ 3299円のGameSir有線モデルを買おう！
2026年08月19日 20時30分更新
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GameSirのNintendo Switch対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのNintendo Switch対応コントローラー「GameSir Tegenaria Lite（ホワイト）」が販売中だ。価格は3299円。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応する有線コントローラー。1000Hzポーリングレートの有線接続、ホール効果スティック、デュアル非対称振動モーター、背面マッピングボタンなどが特徴となっている。
プレステ配置の有線コントローラー、コスパ高すぎ
ユーザーレビューを見ると、“プレステ配置で格ゲーやるならこれ一択／コスパ抜群／コスパと性能を両立させた有線コントローラー”といった声が寄せられている。プレステ風のボタン配置とコスパの高さがポイントになっているようだ。安価で使い勝手の良いコントローラーを探している人にオススメできる。
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