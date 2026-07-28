子どもや手の小さい大人はコレでOK！ Switch 2やPCなどに対応するミニサイズのコントローラーを発見

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QRDのワイヤレスゲーミングコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、QRDのワイヤレスゲーミングコントローラー「QRD Junior E5」が販売中だ。参考価格は3650円だが、タイムセールにより14％オフの3135円で購入できる（7月28日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、Androidに対応するワイヤレスゲーミングコントローラー。小さな手になじむコンパクトサイズや6軸ジャイロセンサー、TURBO連射機能などが特徴となっている。

子どもや手の小さい大人にフィットするコントローラー

ユーザーレビューを見ると“少し小さめなサイズがすごく良い／ちっちゃいのにプロコンのように使える／サブ機としてはもちろん、メインとしても十分に通用する相棒”といった声が寄せられている。手が小さい人でも握れるサイズ感が最大の魅力。小さめのゲームコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？