Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第571回
子どもや手の小さい大人はコレでOK！ Switch 2やPCなどに対応するミニサイズのコントローラーを発見
2026年07月28日 23時00分更新
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QRDのワイヤレスゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、QRDのワイヤレスゲーミングコントローラー「QRD Junior E5」が販売中だ。参考価格は3650円だが、タイムセールにより14％オフの3135円で購入できる（7月28日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、Androidに対応するワイヤレスゲーミングコントローラー。小さな手になじむコンパクトサイズや6軸ジャイロセンサー、TURBO連射機能などが特徴となっている。
子どもや手の小さい大人にフィットするコントローラー
ユーザーレビューを見ると“少し小さめなサイズがすごく良い／ちっちゃいのにプロコンのように使える／サブ機としてはもちろん、メインとしても十分に通用する相棒”といった声が寄せられている。手が小さい人でも握れるサイズ感が最大の魅力。小さめのゲームコントローラーが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？
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