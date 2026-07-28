Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第570回
アルミ合金と軽妙な打鍵感が魅力！ 75％ゲーミングキーボードがタイムセールで44％オフの9980円！
2026年07月28日 23時00分更新
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PHILIPSのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、PHILIPSのゲーミングキーボード「SPK8618 (グレー)」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、タイムセールにより44％オフの9980円で購入できる（7月28日時点）。
本製品は、ホール効果センサーを採用した「桜青シャーベットメカニカルスイッチ」が搭載。軽く触れるだけで素早く入力できると同時に、しっかりとした打鍵感も体験できるという。そのほか、高強度のアルミニウム合金を採用したアルミケースや75％レイアウト、無線・有線・Bluetoothの3モード接続、4000mAhの大容量バッテリーも特徴だ。
1万円切りの価格で買えるなんて信じられない！
ユーザーレビューを見ると“満足いく仕様／シンプルながらも高級感のあるデザイン／このスペックでこの値段はお買い得”といった声が寄せられている。高級感のあるアルミニウム合金と満足いく使い勝手がポイント。現時点では1万円を切る価格で購入できるため、リッチなゲーミングキーボードを欲している人にオススメだ。
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