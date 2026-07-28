アルミ合金と軽妙な打鍵感が魅力！ 75％ゲーミングキーボードがタイムセールで44％オフの9980円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

PHILIPSのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、PHILIPSのゲーミングキーボード「SPK8618 (グレー)」が販売中だ。参考価格は1万7980円だが、タイムセールにより44％オフの9980円で購入できる（7月28日時点）。

本製品は、ホール効果センサーを採用した「桜青シャーベットメカニカルスイッチ」が搭載。軽く触れるだけで素早く入力できると同時に、しっかりとした打鍵感も体験できるという。そのほか、高強度のアルミニウム合金を採用したアルミケースや75％レイアウト、無線・有線・Bluetoothの3モード接続、4000mAhの大容量バッテリーも特徴だ。

1万円切りの価格で買えるなんて信じられない！

ユーザーレビューを見ると“満足いく仕様／シンプルながらも高級感のあるデザイン／このスペックでこの値段はお買い得”といった声が寄せられている。高級感のあるアルミニウム合金と満足いく使い勝手がポイント。現時点では1万円を切る価格で購入できるため、リッチなゲーミングキーボードを欲している人にオススメだ。