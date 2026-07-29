Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第141回
コンセントもUSBもこれ1台！Ankerの10口電源タップ「USB Power Strip」タイムセールで15％オフ
2026年07月29日 19時00分更新
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最大10個の機器を充電できる！
「Anker USB Power Strip」
USB Power Stripは、Ankerの販売する電源タップです。Amazon.co.jpでは、タイムセールで2540円（15％オフ）で販売され、売れています（7月29日現在）。
特徴的なのは、厚さ約3cmの薄型コンパクトボディに10口の充電ポートを備えていること。6個口のACコンセントに加え、USB-C×2とUSB-A×2を搭載し、最大10台の機器を同時に充電可能です。
差込口には15度の傾斜がついており抜き差ししやすく、独自の保護システム「ActiveShield 2.0」により安全性も確保されています。
「Anker USB Power Strip」の特徴
デスク周りをすっきりまとめる10-in-1の圧倒的な拡張性
ACコンセント6個口に加え、USB-CとUSB-Aを各2ポート搭載。直挿しでスマホやタブレットを充電できるため、ACアダプターでコンセントが埋まるのを防ぎます。
抜き差ししやすい15度の傾斜設計とスリムな薄型ボディ
厚さ約3cmで卓上や狭いスペースにもスマートに配置可能。コンセント部分に15度の傾斜をつけることで、プラグの抜き差しがスムーズに行える工夫が施されています。
独自の多重保護＆24時間体制の温度管理で安心して使える
独自の多重保護システムに加え、接続端末の保護と温度管理を行なう「ActiveShield 2.0」を搭載。大切な機器を24時間体制で過熱や過電流からガードします。
まとめ：使い勝手のいい10-in-1
おすすめしたいのは、「省スペースな電源タップ」を求める人です。サイズは「約160×79.5×31mm」とコンパクトながらコンセント差込口は干渉しづらい間隔を確保。USBポートもあるため直接スマホを充電でき、スペースをすっきりできます。
家や事務所用に設置するのとは別に、出張へ持って行くのに便利だという声も。コンセント口が少ないときに電源をシェアできるのは使い勝手が良く、非常に便利です。ぜひこの機会に購入を検討してみてください。
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