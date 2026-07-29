Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第140回
神コスパスマホの予感！ FeliCa／防水防塵／最大120Hzの「moto g37j」が3万円台で予約受付中
2026年07月29日 17時00分更新
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3万円台で十分な機能性
「moto g37j」
moto g37jは、モトローラが7月31日に販売するミドルクラススマートフォン。Amazon.co.jpでは、3万8800円で予約受付中です（7月29日現在）。
スペックはSoCが「MediaTek Dimensity 6300」、メモリーは4GB（RAMブーストで12GBまで拡張可能）、ストレージは128GB（microSDカード1TB対応）、本体サイズは約「76.50×166.23×7.85mm」となります。本体重量は196g。
そのほか、大容量バッテリーやおサイフケータイ、5000万画素の高精細カメラなど必要なものがひと通り入っているのが特徴です。
「moto g37j」の特徴
120Hz対応の6.72型ディスプレー
6.72型（2400×1080ドット）の液晶ディスプレーは、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。AIによって最適化され、滑らかな動きを実現します。
大容量バッテリーを搭載しながら196g
5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、20Wの急速充電にも対応。長時間の外出でも不安になりません。また、バッテリーが大きいにも関わらず、重量は約196gと抑え気味です。
高耐久な防水防塵と高精細カメラ
IP64防水防塵やMIL-STD-810H準拠の頑丈な設計に加え、5000万画素のメインカメラで日常の撮影も美しく記録できます。
まとめ：安く抑えたいなら十分なスペック
おすすめしたいのは、「安価で多機能なスマホ」を求める人です。動画視聴やライトなゲーム、ブラウジングなどの使い道であれば、3万円台で手に入る本製品は現実的な1台と言えるでしょう。
NFC／FeliCa／FMラジオなど必要な機能が入って、IP64防水防塵と耐久性も高い本製品。ぜひ購入を検討してみてください。
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