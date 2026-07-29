Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第139回
11型タブレットが欲しいなら、これが狙い目！ 「Galaxy Tab A11+」3.6万円台でセール中
2026年07月29日 17時00分更新
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性能と価格のバランスが良い
「Samsung Galaxy Tab A11+」
Galaxy Tab A11+は、Samsungが販売する11型タブレット。Amazon.co.jpでは、3万6009円（25％オフ）で販売されています（7月29日現在）。
Galaxyの機能性と買いやすい価格を両立したエントリーモデルで、90Hz駆動の11インチディスプレーとDolby Atmos対応4スピーカーを搭載し、滑らかな映像と臨場感あるサウンドを実現しています。
「かこって検索」や「Gemini」などのAI機能も備え、動画視聴から日々のタスクまで幅広く活用できるタブレットです。
「Samsung Galaxy Tab A11+」の特徴
広々と明るい11インチディスプレー
11インチのディスプレーは90Hzリフレッシュレートで、動画やゲーム、ソーシャルメディアのブラウジングも自然で滑らかに楽しめます。
リッチで多次元的なオーディオ体験
立体音響技術「ドルビー・アトモス」に対応したクアッドスピーカーを搭載。映画やアニメ、音楽コンテンツを臨場感あるサウンドで楽しむことができます。3.5mmオーディオジャックも搭載し、優先ヘッドホンも使用可能です。
大容量バッテリーを搭載
大容量7040mAhバッテリーを内蔵し、長時間にわたって使用できます。25Wの高速充電にも対応し、仕事でも遊びでもいつでも持ち歩ける安心感があります。
まとめ：動画視聴にぴったり
おすすめしたいのは、「安価なライト向けタブレット」を求める人です。広めの11インチディスプレーで、動画を見たり電子書籍を読む目的ならちょうどいいスペックと言えます。
約3万6000円ならお買い得感がある、コスパが良いなど好評の声も。ぜひセール中のいま、購入を検討してみてください。
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