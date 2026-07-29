「iPhone Air」がAmazonで激安！ 1TBモデルなら公式より7万8000円も安い

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iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpではタイムセールで、256GBモデルを13万9800円、512GBモデルを15万6800円、1TBモデルを16万9800円で販売しています（7月29日現在、カラーについては品切れもあり）。

iPhone Airは先日値上げされているため、現在のApple Storeでの価格はそれぞれ17万7800円、21万2800円、24万7800円となっており、このタイムセールはかなりの”激安”といえるでしょう。1TBモデルなら、なんと価格差は7万8000円！

iPhone Airの最大の特徴は、なんといってもその薄さ。わずか5.6mmで165gという超軽量モデル。スマートフォンをよく触る人ほど、本体が軽いのはありがたいものです。

それでいてディスプレーは6.5インチと大画面で見やすく、A19 Proチップのパワーで処理能力も抜群。動画やゲームも快適に動き、スペックも妥協していません。

iPhone史上最薄5.6mmと軽さ

手に持っていることを忘れるほどの薄さと軽さを実現。チタニウムフレームとCeramic Shieldにより、軽量ながら優れた耐久性を備えています。

高いパフォーマンスを誇る「A19 Pro」

薄型ボディに最新の「A19 Proチップ」を搭載。120Hz駆動の6.5インチProMotionディスプレイで、ゲームや動画視聴もサクサク快適に楽しめます。

2倍望遠対応の48MPカメラ＆18MPフロントカメラ

2倍望遠をサポートする48MP Fusionカメラに加え、スマートなグループ撮影が可能な18MPセンターフレームフロントカメラを搭載しています。

まとめ：薄くて軽くて大画面

おすすめしたいのは、「軽いiPhone」を求める人です。シリーズ最薄・最軽量を謳うだけあり、手に持つたびに「あ、軽い」と感じます。スマホを取り出すことが多いなら、手が疲れにくく最適解と言えるでしょう。

さらにスペックもiPhone Proに迫るレベルで、動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。このお得な機会に購入を検討してみては。