体感温度が15度も下がる!? 晴雨兼用でUVカット100%、ミズノの折りたたみ日傘が20%オフ！

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-15 UMBRELLA（フィフティーンアンダー アンブレラ）は、MIZUNOが販売する折り畳み日傘。Amazon.co.jpでは、3520円（20％オフ）で販売中です（7月29日現在）。

1重生地構造のシンプルな設計ながら、使用時に体感温度が最大でマイナス15度下がるとうたう高い遮熱性能を実現。約250gと軽量でコンパクト（収納時約24cm）なため持ち運びやすいのも特徴です。

熱中症・日焼け対策はもちろん、急な雨にも対応できます。男性でも使いやすいシンプルなデザインで、初めての日傘にピッタリです。

遮光・UVカット率100％で強烈な日差しをブロック

直射日光や熱の侵入をしっかり防ぐ高い遮熱・遮光性能を備え、真夏の通勤・通学や屋外でのスポーツ観戦も快適に過ごせます。未使用時と比べ、体感温度を最大-15℃も遮熱することから名づけられました。

軽量・コンパクト＆出し入れラクラクなケース付き

重さ約250g、折りたたみ時約24cmとバッグに収まりやすいサイズ感。ケースは幅広でゆったりした作りのため、使用後にラクラク収納できます。

雨の日も使える晴雨兼用！スポーツブランドならではの頑丈設計

日傘としてはもちろん雨傘としても年中活躍。シンプルな手動開閉構造と丈夫な骨組を採用し、軽量性と壊れにくさを両立しています。

まとめ：夏場の暑さ対策に1本は必要

おすすめしたいのは、「この夏日傘デビューしようと考えている人」です。年々熱くなる酷暑の日本。日傘はすでに女性だけでなく男性にも必需品と言える道具になっています。

晴雨兼用なので、普通の折り畳み傘と使い分ける必要がないのもポイント。デザインはシンプル、機能は十分。視界を確保しやすい平ら型で、しっかり日陰を作ってくれます。ぜひ購入を検討してみてください。