Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第613回
軽め～中程度のPCゲームを遊ぶなら20万円以下のノートも選択肢に。RTX 5050搭載16型ゲーミングノートが特価
2026年08月17日 22時30分更新
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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VH」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより19％オフの19万4800円で購入できる（8月17日時点）。
本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
軽め～中程度のゲームタイトルは快適に遊べる
ユーザーレビューを見ると、“予想以上に良かった／大半のゲームは問題なく動作する／十分なスペック”といった声が寄せられている。軽め～中程度のゲームは高解像度でも遊べるスペックだ。仕事のついでにゲームも遊びたい、インディーゲームをメインに遊びたい人にオススメできる。
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