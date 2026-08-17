軽め～中程度のPCゲームを遊ぶなら20万円以下のノートも選択肢に。RTX 5050搭載16型ゲーミングノートが特価

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「Gaming V16 V3607VH」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより19％オフの19万4800円で購入できる（8月17日時点）。

本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5-5200）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

軽め～中程度のゲームタイトルは快適に遊べる

ユーザーレビューを見ると、“予想以上に良かった／大半のゲームは問題なく動作する／十分なスペック”といった声が寄せられている。軽め～中程度のゲームは高解像度でも遊べるスペックだ。仕事のついでにゲームも遊びたい、インディーゲームをメインに遊びたい人にオススメできる。