入門にもってこいの高性能が魅力！ ★4.4のLogicool G PRO製ゲーミングキーボードが1万5300円

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Logicool G PROのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool G PROのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」が販売中だ。価格は1万5300円。

本製品は、プロフェッショナル向けをうたう有線ゲーミングキーボード。コンパクトなテンキーレスデザインのほか、プロレベルのGXスイッチ、着脱式のケーブル、デバイスと同期できるRGBライトなどが特徴だ。

高評価のLogicool G PROゲーミングキーボード

★4.4の高評価を得ている本製品、ユーザーレビューを見ると、“全体的には満足／シンプルで十分な性能／ゲーミングキーボードとしてはコスパ◎”といった声が寄せられている。人気のLogicool G PRO製品が欲しい人、ゲーミングキーボードを触ってみたい初心者にオススメできる。