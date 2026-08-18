Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第618回
入門にもってこいの高性能が魅力！ ★4.4のLogicool G PRO製ゲーミングキーボードが1万5300円
2026年08月18日 18時30分更新
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Logicool G PROのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool G PROのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」が販売中だ。価格は1万5300円。
本製品は、プロフェッショナル向けをうたう有線ゲーミングキーボード。コンパクトなテンキーレスデザインのほか、プロレベルのGXスイッチ、着脱式のケーブル、デバイスと同期できるRGBライトなどが特徴だ。
高評価のLogicool G PROゲーミングキーボード
★4.4の高評価を得ている本製品、ユーザーレビューを見ると、“全体的には満足／シンプルで十分な性能／ゲーミングキーボードとしてはコスパ◎”といった声が寄せられている。人気のLogicool G PRO製品が欲しい人、ゲーミングキーボードを触ってみたい初心者にオススメできる。
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