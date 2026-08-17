Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第612回
コスパでゲーミングディスプレー選ぶなら。200Hz駆動＆1msの24.5型フルHDが1万2999円
2026年08月17日 22時30分更新
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Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Amzfastの24.5型ゲーミングディスプレー「AMZG25X1」が販売中だ。参考価格は1万7999円だが、執筆時点では28％オフの1万2999円で購入できる（8月17日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms、インターフェースはDisplayPort×1・HDMI×2など。
コスパ抜群の200Hz駆動モデル
ユーザーレビューを見ると、“値段も含めて★4.5以上の評価／画面が大きく、映像もくっきりして良い”といった声が寄せられている。200Hzの高リフレッシュレートとコスパの高さがポイントになっているようだ。現在は28％オフの価格で販売中なので、安価なゲーミングディスプレーを探している人はチェックしてみては？
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