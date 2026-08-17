PCゲームを始めたいなら！ フルHDでRTX 5060搭載の15.6型ゲーミングノートはいかが？

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。参考価格は24万9800円だが、タイムセールにより16％オフの20万9800円で購入できる（8月17日時点）。

RTX 5060搭載モデル、タイムセールで4万円オフ！

本製品は、インテル「Core 7 240H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

フルHDの環境であれば最新ゲームも快適に遊べるスペックだ。現時点では4万円オフの価格で買えるため、20万円前後の予算で考えている人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。