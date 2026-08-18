仕事にも最適な日本語配列テンキーレスゲーミングキーボードはどう？ 2種類のスイッチから選択可能

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MechLandsのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ゲーミングキーボード「MechLands x EPOMAKER TH87 日本語配列」が販売中だ。価格は1万2500円。

ゲームも仕事もこなせる日本語配列

本製品は、91キーのテンキーレスレイアウトを採用するゲーミングキーボード。Epomaker Creamy Jade リニアスイッチとSea Salt 静音スイッチの2種類を選択でき、前者は心地よいコトコト音を、後者は静かなポコポコ音が特徴的だ。そのほか、2.4GHz・USB Type-C有線・Bluetooth 5.0の3モード接続、ホットスワップ対応、1000Hzポーリングレート、低遅延の応答速度など。

日本語配列はゲームだけでなく仕事の用途にも適している。日本語配列のテンキーレスゲーミングキーボードが欲しい人にオススメだ。気になる人はチェックしてみては？