Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第617回
MechLands x EPOMAKER TH87
仕事にも最適な日本語配列テンキーレスゲーミングキーボードはどう？ 2種類のスイッチから選択可能
2026年08月18日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MechLandsのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ゲーミングキーボード「MechLands x EPOMAKER TH87 日本語配列」が販売中だ。価格は1万2500円。
ゲームも仕事もこなせる日本語配列
本製品は、91キーのテンキーレスレイアウトを採用するゲーミングキーボード。Epomaker Creamy Jade リニアスイッチとSea Salt 静音スイッチの2種類を選択でき、前者は心地よいコトコト音を、後者は静かなポコポコ音が特徴的だ。そのほか、2.4GHz・USB Type-C有線・Bluetooth 5.0の3モード接続、ホットスワップ対応、1000Hzポーリングレート、低遅延の応答速度など。
日本語配列はゲームだけでなく仕事の用途にも適している。日本語配列のテンキーレスゲーミングキーボードが欲しい人にオススメだ。気になる人はチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第619回
トピックス右手デバイス代わりに計16ボタン＆Stream Deck連携が魅力のワイヤレスゲーミングマウスはいかが？ 31％オフの1万5091円でセール中
-
第618回
トピックス入門にもってこいの高性能が魅力！ ★4.4のLogicool G PRO製ゲーミングキーボードが1万5300円
-
第616回
トピックスめちゃくちゃ可愛くてコスパ抜群のSwitch 2用コントローラーが6％オフ
-
第615回
トピックスSwitch 2本体やコントローラーなどを丸ごと収納できるスリングバッグ、2499円で販売中
-
第614回
トピックスPCゲームを始めたいなら！ フルHDでRTX 5060搭載の15.6型ゲーミングノートはいかが？
-
第613回
トピックス軽め～中程度のPCゲームを遊ぶなら20万円以下のノートも選択肢に。RTX 5050搭載16型ゲーミングノートが特価
-
第612回
トピックスコスパでゲーミングディスプレー選ぶなら。200Hz駆動＆1msの24.5型フルHDが1万2999円
-
第611回
トピックス270Hz駆動＆応答速度1msで1万7980円は買い！ ASUS製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールで16％オフ
-
第610回
トピックス仕事でも使えるラピトリ搭載のTURTLE BEACH製有線ゲーミングキーボードがタイムセールで55％オフ
-
第609回
トピックスゲーミングPCと一緒に買っておきたいLogicool Gのゲーミングキーボードとマウスパッドのセットを発見！
- この連載の一覧へ