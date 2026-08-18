Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第616回
めちゃくちゃ可愛くてコスパ抜群のSwitch 2用コントローラーが6％オフ
2026年08月18日 17時30分更新
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Nintendo Switch 2用コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、アローンのNintendo Switch 2用コントローラー「ALGA-NS2CT004PI（ピンク）」が販売中だ。参考価格は4378円だが、執筆時点では6％オフの4115円で購入できる（8月18日時点）。
本製品は、Nintendo Switch・Switch 2・Switch Liteなどに対応するコントローラーで、可愛らしいカラバリが特徴。連射機能や連射ホールド、ジャイロセンサー、加速度センサーを搭載している。そのほか、有線・無線の両方に対応。
可愛い色のコントローラー
ユーザーレビューを見ると、“めっちゃ可愛い／遅延もほぼなくてゲームに支障なし／コスパ良し”といった声が寄せられている。便利な機能と可愛い色がポイントになっているようだ。6％オフのセール中なので、安価なコントローラーを探している人は本製品をチェックしてみてほしい。
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