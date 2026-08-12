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ゲーミングマウスパッド「Pulsar Pro Series d4v41 Pad」がオススメ！

プロプレイヤーの悲願を実現。異色の表面加工を施したマウスパッドがマジ新感覚！：PCワンズ

2026年08月12日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●モーダル小嶋／ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「PCワンズ」を取材しました。今回、店舗スタッフの尾崎怜史さんがオススメする製品は、Pulsarのゲーミングマウスパッド「Pulsar Pro Series d4v41 Pad」です。表面に3D凸凹パターンを施した異色のゲーミングマウスパッドになります。

PCワンズ

スタッフの尾崎怜史さん

Pulsarのゲーミングマウスパッド「Pulsar Pro Series d4v41 Pad」がオススメ

　Pulsarの「Pro Series」は、プロアスリートたちと協力して開発する、プロアスリートたちのためのシリーズです。Pulsar Pro Series d4v41 Padは、VALORANTのプロプレイヤーd4v41選手の要望で開発されたゲーミングマウスパッドになります。

　もともとd4v41選手は10年以上前に発売されたゲーミングマウスパッドをずっと愛用していました。そのゲーミングマウスパッドは表面に凸凹パターンが施された特殊な製品だったのですが、その製品が廃番になってしまい入手がとても困難になったとのこと。

　そこでd4v41選手はPulsar Pro Seriesの存在を知って協力を仰ぎ、同じ表面加工でより大きいサイズ、自分らしいカラーに仕上げた、オリジナルを超えるPulsar Pro Series d4v41 Padが完成したのです。

表面に細かい3D凸凹パターンが施されています。接触面積を減らして摩擦を減らす仕組みだとか

シリコンベースに生地を熱圧着して一体成型としています

　Pulsar Pro Series d4v41 Padは、シリコンベースの上にニット生地を熱圧着し、凸凹表面の一体成型を行う特殊な構造になっています。従来の布製ともガラス製とも違う、唯一無二の使用感を持つマウスパッドとのこと。

　サイズは490×420×2.2mmで、カラーはd4v41選手こだわりのホワイトです。

初見だとこちらが表と思ってしまう裏面。しっかりグリップ力の強いフルサーフェスシリコンベースとなっています

　尾崎さんによると、Pulsar Pro Series d4v41 Padはハイスピードなマウスパッドで、同じくハイスピードなガラス製と比較しても「滑らせているという感覚をより強く感じる」と言います。

　「d4v41選手が愛用していた製品以来、久々に登場した表面加工」としており、多くの人にとって新感覚のゲーミングマウスパッドになると思います。

店頭価格は6980円

　「現在、日本橋で実物を展示しているのはPCワンズだけではないでしょうか」とのことなので、Pulsar Pro Series d4v41 Padの感触を試したい人は、ぜひPCワンズへ向かいましょう！

Keychronのトラックボール「Nape Pro」を展示中

クラウドファンディングで高い人気を得たトラックボール「Nape Pro」

　その他、PCワンズではKeychronとギズモード・ジャパンが共同開発したというトラックボール「Nape Pro」を展示中です。Nape Proはクラウドファンディングで高い人気を集めた製品で、バー型のスリムな外見が特徴。展示にはNape Proとセットで使いたい特別仕様キーボードや分割型シリコンパームレストも揃っています。

Nape Proとセットで使いたいシリコンパームレストなども一緒に展示中。使用感を試せます

　まだ購入はできませんが一般販売は正式決定しています（取材後の発表で8月28日一般販売開始とのこと）。PCワンズで一足早くNape Proを試してみましょう！

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