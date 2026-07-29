日本一ソフトウェアの新作ゲーム「ほの暮しの庭」が、いよいよ明日7月30日に発売を迎える。

タイトル発表時に「1年後に発売します」と宣言し、“発売までワクワクするゲーム外の時間”もまたゲーム体験であるとして、少しずつ情報を出してきた本作品。その過程を振り返っていきたい。

【2025年7月31日：タイトル発表】

初報は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2025.7.31」での発表だった。ほのぼのとした生活シミュレーションゲームを謳いつつ、どこか不穏さを感じる映像に、ファンからは「騙されるな、これは…罠だ！」「幼女と犬は無事ですか」「ところどころ不穏すぎる」など話題を呼んだ。

【2025年8月1日：予想外の反響に社長声明】

初報PV公開から話題を呼び、同社の代表取締役社長・猿橋健蔵氏は「想像以上の反響に心から驚き、励まされています」と声明を発表。発売が1年後であることについて「そこには理由があります」と語った。

発売までの一年間、少しずつ情報が公開されていく見込みで、そのたびにプレイヤーの中の「ほの暮しの庭」像が変化していく。そして発売されたその瞬間、すべての疑問に答えが明かされる「最高のひととき」を演出するべく、制作を進めているとのこと。

【2025年9月25日：東京ゲームショウ出展】

千葉・幕張メッセで開催されるゲームの祭典・東京ゲームショウに出展。本作の舞台「彼ヶ津村」の雰囲気を味わえるノベルティを配布した。

そこで配布された「なでしこの種」を植え、成長を見守る動きも。

【2026年1月14日：石切場のダンジョン公開】

公式Xにて、石切場のダンジョンで鉱石や宝石を採取できるシステムを紹介。小出しにされる情報の中でもひときわ注目を集めた。

【2026年2月9日：彼ヶ津村ライブカメラ設置】

彼ヶ津村の“今”の様子をのぞけるライブカメラが公式サイトに設置され、24時間見守ることができた。23時になると短い時間だけ“不穏なもの”が見え、大きな話題に。謎のカウントダウンも設置。

【2026年2月13日：あんしん暮しモード発表】

ゲーム開始時に「あんしん暮しモード」を設定すると、“掟”を破ることなく安心安全に生活シミュレーションだけを楽しめるモードの実装が発表。ファンからは「ホラー苦手だけどこれなら遊べそう」と好印象な反応が寄せられていた。

【2026年2月13日：本性を現す】

メインプロモーションムービーが公開され、ついに“夜”の情報がお披露目。「ついに本性出したな」「BGMが良すぎて何周もしてる」「正直、めっちゃ怖い」などの声。200万再生・1900件のコメントが寄せられ、大きな反響を得た。

【2026年4月2日：CEROが決定】

「大切なお知らせがあります」と前日に告知され、なんだなんだとザワついた界隈。蓋を開けてみれば、CEROがC（15歳以上対象）に決定したというニュースだった。「夜廻と同じｗ」「なぜほのぼのでC？」「なんだモンハンと一緒か。余裕余裕」などの声も。

【2026年4月28日：犬と猫は死にません！】

犬を飼ったり村で暮らす猫と仲良くなれるシステムがあることを発表し、「夜廻プレイヤーは全員警戒態勢へ」「犬、幼女…うっ、頭が！」「過去のトラウマが追いかけてくる！」など、大騒ぎに。

それを受け、再び「大切なお知らせがあります」と告知したうえで、「犬と猫は死にません！」と宣言。ホッとする声、まだ疑う声など、大きな反響が寄せられた。

【2026年6月15日：入村体験会】

各ゲームメディアによる彼ヶ津村の入村体験会レポートが公開。のきなみ大絶賛されており、ファンの期待が高まる結果に。

【2026年7月6日～10日：村活動画】

彼ヶ津村を5人のプレイヤーがそれぞれのテーマで生活するショート動画が5本立てて公開。「毎日をゆっくり味わう人」「DIYを楽しむ人」「動物と暮らす人」「夜の村を歩く人」「農業ガチ勢」と、ゲームの魅力を垣間見ることができる。

【2026年7月15日：配信規約公開】

本作においては、ゲームプレイの動画やスクリーンショット等の投稿および配信を歓迎。すべての区間を配信可能で、制限は一切ないと宣言。自由な投稿が許可された形となる。

【2026年7月24日：社長よりメッセージ】

発売を直前に控え、同社の代表取締役社長・猿橋健蔵氏がメッセージを公開。「この1年、『ほの暮しの庭』は皆さまの日々に少しでも寄り添うことができたでしょうか。」と語った。

ユーザーからは「このやり方は大成功だったと思う」「今年一番期待値が高いゲーム」「毎日がカウントダウンでした」「この1年とっても楽しませてもらいました」「あれからもう1年経ったのか…！」など、好評の声が寄せられている。

また、パッケージ版の受注本数も6万本という数字に達していることも公表。期待値の高さがうかがえる。

この1年、新たな情報が出るたびにワクワクを感じられる結果となり、個人的には狙い通りの成功を収めたのではないかと感じている。「夜廻」シリーズ未経験でも楽しめるとのことなので、ぜひ田舎の生活シミュレーションを遊びたい人は彼ヶ津村へ移住する準備を進めてみてはいかがだろうか。

「ほの暮しの庭」は、2026年7月30日発売だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年7月30日

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

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