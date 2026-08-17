12.1型大画面タブ「Lenovo Tab Plus」が1万8000円引き！ 動画や電子書籍がサクサク動く、しかも専用ケース付き

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Lenovo Idea Tab Plusは、Android 16搭載の12.1型ワイドパネルタブレット。Amazon.co.jpでは、7万9750円（19％オフ）で販売されています（8月17日現在）。

ディスプレーは12.1型（2560x1600）で広々と、MediaTek Dimensity 7400プロセッサーと8GBメモリ、256GBストレージを備えており、アプリ動作やマルチタスクもスムーズに行えます。

10200mAhの大型バッテリーやJBLスピーカーを内蔵し、動画視聴やエンタメ用途にもぴったりの一台。ミドルクラスのタブレットとしてはコストパフォーマンスの高い一品です。

高解像度ディスプレーと迫力のJBL 9スピーカー

2560×1600ドットの高精細な大画面に加え、JBL製スピーカーを9基搭載し、ドルビー・アトモス対応の没入感ある映像・音響体験を楽しめます。

充実の基本性能と大容量10200mAhバッテリー

8コアCPU、8GBメモリ、256GBストレージ（最大2TB microSD対応）を搭載。約12.7時間駆動する大容量バッテリーにより、長時間の使用も安心です。

持ち運びに便利な限定スリーブケースが付属

Amazon.co.jp限定モデルとして、本体を保護して手軽に持ち運べる専用スリーブケースがあらかじめ同梱されています。

まとめ：動画や電子書籍を楽しみたいなら

おすすめしたいのは、「必要十分な中堅タブレット」を求める人です。12.1型の見やすいディスプレーに余裕のある8GBメモリ、256GBストレージを備えつつ、日常使いに寄せたバランスのよさ。

スマホより大きな画面で動画や電子書籍を楽しみたい、でもノートPCほど大げさなものはいらない……という人にぴったりの1台。仕事用のサブタブレットとしても優秀なので、ぜひ購入を検討してみては。