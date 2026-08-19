11インチ「iPad（A16）」なら動画もゲームもこれ1台！ 普段使いにちょうどいい

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iPad (A16)は2025年3月に発売したモデルのタブレット型端末。Amazon.co.jpでは、7万1739円（11インチ、128GB、Wi-Fiモデル）で販売されています（8月19日現在）。公式で買うより約3000円ほど安いです。

超高速なA16チップや、鮮やかな11インチ Liquid Retinaディスプレイを搭載。文章作成やタスク処理をサポートするApple Intelligenceに対応しています。

一日中使えるバッテリーと高速なWi-Fi 6を搭載し、USB-CコネクタやTouch IDにも対応。動画鑑賞から作業まで快適にこなせます。

A16チップ搭載による優れたパフォーマンス

パワフルなA16チップを備え、ゲームや写真・動画編集もスムーズにこなせます。高度なプライバシー保護のもとで日々の作業をサポートするApple Intelligenceにも対応しています。

快適な11インチ Liquid Retinaディスプレー

高精細で美しい11インチ画面に加え、周囲の光に合わせて色温度を自動調整するTrue Toneテクノロジーを採用しており、どんな環境でも快適にコンテンツを楽しめます。

豊富なアプリと万能なiPadOSによる高い汎用性

複数のアプリの同時実行や手書き入力「スクリブル」に対応するiPadOSを搭載。App Storeで提供されている100万以上のiPad向けアプリを活用し、幅広いシーンで活躍します。

まとめ：最小構成でも満足感の高い一品

おすすめしたいのは、「iPadを持っていない人」です。お手軽に試せる安いモデルだからこそ、初めてのiPadとして触れてもらいたいですね。あるのとないのでは利便性が大きく変わるでしょう。

11インチは取り回ししやすく、128GB／Wi-Fiのみとは言え自宅や職場で使うなら十分。安いからこそ最小構成でも売れますし、ライトな目的のために「もう一台」と買う人も多いのだと思います。

安い、速い、軽いの三拍子が揃った万能タブレット。いつでもそばに置く端末として「iPad (A16)」を検討してみてはいかがでしょうか。