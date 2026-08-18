Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第179回
6.9インチの大画面スマホが1万7000円台！ モトローラ「moto g06」がセール中
2026年08月18日 07時00分更新
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公式より約8900円も安い！
「moto g06」
moto g06は2026年3月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、1万7818円（34％オフ）で販売されています（8月17日現在）。公式ストアで買うより8900円ほどお得です。
本製品は何よりコストパフォーマンスに優れた端末です。リフレッシュレート120Hzに対応した約6.9インチの大画面ディスプレーと5100mAhの大容量バッテリーを搭載。
AI機能に対応した5000万画素メインカメラを備え、背面にヴィーガンレザーを使った上質なデザインを採用。IP64の防水防塵性能やGorilla Glass 3などの素材で耐久性にも優れています。
「moto g06」の特徴
6.9インチの大型ディスプレイと120Hzの滑らか表示
約6.9インチの大画面は120Hzのリフレッシュレートと高輝度モードに対応しており、屋外でも見やすく、動画やブラウジングを滑らかに楽しめます。
5000万画素AIカメラとDolby Atmos対応スピーカー
AI機能を備えた5000万画素カメラで鮮明な写真が撮影できるほか、バスブースト機能付きのステレオスピーカーで迫力ある音響を楽しめます。
素のまま使いたくなる上品さ
本体にはレザーのような上品な素材を使用し、カバーを付けず素のままで触っていたくなる手触りを実現。ゴリラガラス3を使用し、より傷に対する耐性が高くなっています。
まとめ：サブスマホにはこれで十分
おすすめしたいのは、「日常使いの安いスマホ」を探している人です。通話、メール、カメラなどの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。これが2万円未満で買えるなら、これで十分という人もいるでしょう。
ただし、5GやeSIM、おサイフケータイに非対応で、メモリが4GBしかないなど、価格相応の面も。その点に関しては割り切る必要はあります。
また、画面の大きさを重視する人向けでもあります。サブスマホとしてもピッタリの「moto g06」。安い端末をお探しなら、ぜひご検討ください。
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