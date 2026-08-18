6.9インチの大画面スマホが1万7000円台！ モトローラ「moto g06」がセール中

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moto g06は2026年3月にモトローラが発売したSIMフリースマートフォン。Amazonでは、1万7818円（34％オフ）で販売されています（8月17日現在）。公式ストアで買うより8900円ほどお得です。

本製品は何よりコストパフォーマンスに優れた端末です。リフレッシュレート120Hzに対応した約6.9インチの大画面ディスプレーと5100mAhの大容量バッテリーを搭載。

AI機能に対応した5000万画素メインカメラを備え、背面にヴィーガンレザーを使った上質なデザインを採用。IP64の防水防塵性能やGorilla Glass 3などの素材で耐久性にも優れています。

6.9インチの大型ディスプレイと120Hzの滑らか表示

約6.9インチの大画面は120Hzのリフレッシュレートと高輝度モードに対応しており、屋外でも見やすく、動画やブラウジングを滑らかに楽しめます。

5000万画素AIカメラとDolby Atmos対応スピーカー

AI機能を備えた5000万画素カメラで鮮明な写真が撮影できるほか、バスブースト機能付きのステレオスピーカーで迫力ある音響を楽しめます。

素のまま使いたくなる上品さ

本体にはレザーのような上品な素材を使用し、カバーを付けず素のままで触っていたくなる手触りを実現。ゴリラガラス3を使用し、より傷に対する耐性が高くなっています。

まとめ：サブスマホにはこれで十分

おすすめしたいのは、「日常使いの安いスマホ」を探している人です。通話、メール、カメラなどの機能は十分揃っていて不自由なく使えます。これが2万円未満で買えるなら、これで十分という人もいるでしょう。

ただし、5GやeSIM、おサイフケータイに非対応で、メモリが4GBしかないなど、価格相応の面も。その点に関しては割り切る必要はあります。

また、画面の大きさを重視する人向けでもあります。サブスマホとしてもピッタリの「moto g06」。安い端末をお探しなら、ぜひご検討ください。