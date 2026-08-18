雨でも濡れない＆滑りにくい！ アディダスの防水トレッキングシューズが32％オフセール

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アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは32％オフセールを開催中で、1万1919円（コアブラック 27.0cm）などで販売されています（8月18日現在）。

本製品は、険しい地形にも対応する軽量で俊敏なシューズです。防水性と透湿性を備えたGORE-TEXメンブレンが足元のムレを抑えつつ水濡れを防ぎます。

さらに、クッション性に優れたLIGHTMOTION EVAミッドソールと高いグリップ力を発揮するContinentalラバーアウトソールを搭載し、悪天候でも快適な歩行をサポートします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

優れた防水・透湿性を誇るGORE-TEXメンブレン採用

外部からの水の浸入を防ぎながら靴内部のムレを効率よく逃がすため、雨の日や濡れた悪路でも足元をドライで快適に保ちます。

Continentalラバーによる抜群のグリップ力

自動車タイヤ技術を応用したContinentalラバーアウトソールを備えており、濡れた岩場や木の根が露出した滑りやすい道でも確実なグリップ力を発揮します。

軽量性と安定性を両立するLIGHTMOTION EVAミッドソール

軽量なクッション素材が足腰への負担を軽減し、起伏の多い山道やハイキングコースでもブレの少ない安定した歩行を実現します。

まとめ：ハイキングにピッタリの一足

おすすめしたいのは、「ハイキング向けのシューズ」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。夏のお出かけにしっかりめの靴が欲しい人にはおすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで32％オフとなっているこの機会に、雨の日用の靴として購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。