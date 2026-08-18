燃えにくい半固体系電池で持ち歩きも安心！ CIOの多機能モバイルバッテリーが便利

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SMARTCOBY SLIM IIは、CIOの販売するモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpでは、8580円で販売され、売れています（8月17日現在）。

本製品は、半固体系バッテリーセルを採用した10000mAhのモバイルバッテリー。マグネット吸着式のQi2.2に対応し最大25Wのワイヤレス充電が可能なほか、USB-Cポートからは最大35W出力に対応しています。

本体サイズは約「101×70×17mm」で約225g。美しい質感と持ちやすさを兼ね備えたアルミ合金ボディを採用しています。1％単位の液晶残量表示を備え、完全パススルー充電に対応しているのもポイントです。

Qi2.2対応で最大25Wの高速ワイヤレス充電

マグネットでくっつけるだけで最大25Wのワイヤレス充電が可能です。発熱を抑えたいシーンでは7.5W出力へ切り替えて使用することもできます。

安全性に配慮した半固体系バッテリーと10000mAh

安全性に配慮した半固体系バッテリーセルを採用。容量は10000mAhで、USB-Cポートからは最大35W出力ができ、スマホだけでなくタブレットや一部ノートPCの給電にも活用できます。

完全パススルー充電＆1％単位でわかる残量表示

本体を充電しながらデバイスへ給電できる完全パススルー充電に対応しており、卓上充電器としても重宝します。また、バッテリー残量が1％単位で正確に把握できるディスプレーも備えています。

まとめ：安全面に配慮したモバイルバッテリー

おすすめしたいのは、「半固体系バッテリー」に魅力を感じる人です。発熱や衝撃によって発火する事故が起こることもあるモバイルバッテリーですが、本製品は構造面と制御面の両方から対策し、安心感を高めています。

マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応しているのもポイント。iPhone 17など対応したスマホを「くっつけるだけ」で充電でき、とても便利です。ノートPCなど使える機器も幅広いので、ぜひ購入を検討してみてください。