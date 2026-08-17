魔法瓶のサーモスが日傘を作ってるって知ってた？ 100％遮光＆約210gの軽量で猛暑対策に最適

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本製品は、魔法びんメーカーのサーモスが販売する折り畳み日傘。Amazon.co.jpでは、5500円で販売中です（8月17日現在）。

独自開発の生地を採用し、遮熱率40％以上、遮光率・UVカット率100％を実現。強烈な日差しを無防備に浴びた状態と比べ、頭部の温度を約38度抑える効果を発揮します。

重量は約210gと軽量で持ち運びやすく、楽にまとめられる幅広の面ファスナーや、収納袋の紛失を防ぐドッキングパーツなど使い勝手にも優れています。

魔法びんのサーモスが開発した高い遮熱・UVカット性能

遮熱率40％以上、遮光率100％、UVカット率100％（UPF50+）、近赤外線カット率99.9％以上を備え、日差しによる温度上昇や頭部への熱ダメージを大幅に軽減します。

軽量かつ持ち運びに便利な設計

約210gと軽量でバッグに入れて持ち歩きやすいのは重要なポイント。幅広の面ファスナーでまとめやすく、付属の収納袋をドッキングすれば紛失を防ぐこともできます。

雨の日も使える晴雨兼用タイプ

環境配慮型の撥水加工（フッ素フリー）が施されており、強い日差し対策だけでなく、急な雨の日のレイングッズとしても活躍します。

まとめ：どこでも快適な日陰を作れる

おすすめしたいのは、「しっかり熱も防ぐ日傘」を求める人です。遮光やUVカット率も大事ですが、この酷暑では遮熱も大事。サーモス独自の生地を採用した本製品を使えば、さしている場所を建物の日陰のような温度にできます。

晴雨兼用なので、普通の折り畳み傘と使い分ける必要がないのもポイント。日傘・雨傘としての性能も十分で、一本でどちらでも活躍します。ぜひ購入を検討してみてください。