Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第179回
ゲームをなめらかに楽しみたいならコレ！ MSIの15.6型ゲーミングノートPCが4万5000円引き
2026年08月18日 16時00分更新
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スケルトンデザインがカッコイイ
「MSI Cyborg 15」
MSI Cyborg 15は、高いパフォーマンスを発揮するゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jp限定で、17万9800円（20％オフ）で販売されています。参考価格22万4800円からは、4万5000円ぶんお買い得（8月18日現在）。
随所にスケルトン（半透明）素材を採用し、近未来感を演出。“エクソスケルトンデザイン”と称して、唯一無二のデザイン性を持っています。ブラック基調の中に半透明パーツを効かせ、性能だけでなく見た目にもこだわりたい人に向いています。
第13世代Core i7とGeForce RTX 5050を搭載し、144Hzリフレッシュレート対応の15.6型フルHD液晶で滑らかに映像を描画。16GBメモリ、512GB SSDを備え、高いレスポンスと冷却性能でゲームを快適に楽しめます。
「MSI Cyborg 15」の特徴
RTX 5050＆Core i7搭載
GeForce RTX 5050 Laptop GPUとインテル Core i7-13620Hを採用し、各種PCゲームをストレスなく楽しめる高スペックとコストパフォーマンスを両立しています。
144Hzリフレッシュレート対応の15.6型フルHD液晶
毎秒144回の描画に対応したゲーミングディスプレーを搭載。FPSやアクションゲームなどの動きが激しいシーンでも、ブレを抑えた滑らかな映像で楽しめます。
近未来感あふれるスケルトンデザイン＆RGBキーボード
随所に半透明素材を採用したサイバーパンク風のデザインが特徴です。LEDカラーを自由にカスタマイズできるテンキー付きRGBバックライトキーボードも備えています。
まとめ：見た目で選んでもアリ、性能で選んでもアリ
おすすめしたいのは、「ノートPCの見た目にこだわりたい人」です。スケルトンボディと光るキーボードを合わせた、“THE ゲーミングPC”という出で立ち。開くたびに所有感を満足させてくれます。
もちろんPCゲームを快適に遊ぶのに十分なスペックなのもポイント。動きの激しいアクションゲームでもぬるぬる動かせます。それでいて20万円以下とお安めなので、コスパを重視する人にもおすすめの一品です。
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