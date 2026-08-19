寝苦しい熱帯夜にこれ！ 敷くだけでひんやり快適な「極涼冷感敷きパッド」

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本製品は、tobestが販売する夏向けの敷きパッドです。Amazon.co.jpでは、2540円（15％オフ）で販売中です（8月18日現在）。

業界トップクラスのQ-MAX0.5冷感生地を採用。表地はひんやり冷感素材、裏地は通気性のよいワッフル生地のリバーシブル仕様で、季節に合わせて使い分けられます。

中綿には抗菌防臭・防ダニ効果のある素材を使用しており、汗や湿気を逃してサラサラとした肌触りをキープ。四隅の強力ゴムバンドでズレにくく、家庭の洗濯機で丸洗いが可能です。

Q-MAX0.5の極涼感とリバーシブル仕様

業界トップクラスの接触冷感素材（Q-MAX0.5）で体温を効率よく放熱します。裏面は通気性に優れたワッフル生地になっており、季節や気温に応じた使い分けが可能です。

優れた吸湿放湿性と高い抗菌防臭・防ダニ効果

吸湿放湿わたが寝汗や湿気を逃してムレを防ぐほか、一般的な基準の約2.8倍の抗菌力を持つ中綿により、雑菌の繁殖やニオイを抑えて衛生的に保ちます。

ズレにくい強化ゴムと丸洗いできるお手入れのしやすさ

四隅に二重構造の強化ゴムバンドを備えており、寝返りを打ってもズレにくい設計です。汚れたら家庭の洗濯機でそのまま丸洗いできます。

まとめ：熱帯夜を撃退する冷感敷きパッド

おすすめしたいのは、「快適な安眠」を求める人です。熱帯夜は寝っ転がっていても暑く、汗をかいて寝れないことも。本製品は触った瞬間にひんやり感が伝わる素材のため、朝までぐっすり快眠できます。

エアコンをつけっぱなしだと寒いし、扇風機の風に当たりすぎるのもよくない。そんな人はぜひ、敷きパッドから見直してみてください。きっと睡眠の質が変わるはずです。