Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第182回
充電器を何個も挿すの、もうやめたい！ スマホもPCもこれ1台で充電できるAnkerの6ポート充電器
2026年08月18日 21時00分更新
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安定して置ける6-in-1の急速充電器
「Anker Charger」
Anker Chargerは、6-in-1の急速充電器です。Amazon.co.jpでは、4990円で販売され、売れています（8月18日現在）。
USB-CとUSB-Aを各3ポート備えた合計6ポートを搭載。合計最大112Wの出力に対応し、スマートフォンからMacBook Airまで最大6台の機器を同時に急速充電できます。
温度管理などの各種保護システムを備えるほか、付属のシリコン製ケーブルホルダーでデスク周りをすっきりと整理できます。
「Anker Charger」の特徴
最大6台の機器を同時に充電できる豊富なポート構成
USB-C×3、USB-A×3の計6ポートを搭載し、合計最大112Wの出力でスマートフォンやタブレット、ノートPCまで複数端末をまとめて急速充電できます。
USB PD対応・最大30Wの急速充電
USB-Cポートは最大30W出力に対応しており、最新のスマートフォンやMacBook Airなどの対応機器を素早く充電可能です。
デスク周りを整頓できる設計と充実の安全機能
付属のシリコン製ケーブルホルダーによりごちゃつきがちなケーブル類をスマートにまとめられるほか、過電圧保護や温度管理など6つの保護システムを搭載しています。
まとめ：卓上をすっきりまとめる充電器
おすすめしたいのは、「複数の機器の充電を1つにまとめたい人」です。コンセント1つで6つの機器を充電できるので、コードまわりがすっきり整います。モバイルバッテリー機能が付いていない点はご注意ください。
また、サイズは約「80×70×32mm」で約306g。持ち運びより据え置きで使う用途を想定しています。もし携帯性を重視するなら同系列の「Anker Nano Charger」もおすすめ。ぜひ本製品と合わせて、購入を検討してみてください。
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