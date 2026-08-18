折り畳めば手帳サイズ!? タッチパッド＆テンキー搭載のワイヤレスキーボード

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本製品は、EWINが販売する折り畳み式のキーボード。Amazon.co.jpでは、1万1000円で販売されています（8月18日現在）。

厚さ2cm以下、重さ約270gと持ち運びに便利な軽量コンパクトモデル。JIS標準日本語配列を採用し、右Shiftキーや大きなEnterキーを備えるほか、打鍵感の良いパンタグラフ構造を取り入れています。

さらに、タッチパッドモードとテンキーモードを切り替えて使える多機能エリアを搭載し、スマホやタブレット、PCなど最大3台のデバイスとマルチペアリングが可能なのが特徴です。

タッチパッドとテンキーを1台に統合した切替機能

右側の操作エリアはショートカットでタッチパッドとテンキーの表示・機能を一瞬で切り替えられ、マウスがなくても直感的な操作と数値入力が可能です。

打鍵しやすいJIS標準日本語配列とパンタグラフ構造

かな印字対応の日本語配列に加えて大きなEnterキーや右Shiftキーを備え、パンタグラフ構造による軽やかで静かなタイピングを実現します。

3台同時接続＆マルチOS対応のマルチペアリング

iOS、Android、Windows、macOSなど幅広いOSに対応し、ボタン一つで接続機器をスムーズに切り替えられるため、複数端末での作業がはかどります。

まとめ：片手で持てるサイズ感

おすすめしたいのは、「多機能な折り畳みキーボード」を求める人です。折り畳み時は幅18cm×高さ10cmほどの手帳サイズになるため、持ち運びのしやすさは抜群。重量も約270gと軽量です。

タッチパッドとテンキーを切り替えられるエリアがあるのもポイント。マウスを持ち運ぶ必要がないのは荷物が減って良いですね。コンパクトかつ高機能なワイヤレスキーボードを探しているなら、おすすめの一品です。