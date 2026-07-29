冷え冷えガジェット紹介特集 第5回
チタン加工の空調作業服が8000円切り！ 最大30時間使える20,000mAhバッテリー搭載モデル
2026年07月29日 21時00分更新
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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonで割引中】Excitech「空調作業服」をチェック！
Excitechの「空調作業服」がAmazonで割引対象。参考価格13,300円のところ、45％オフの7,350円で販売中。
空調作業服を探し始めると、ウェアだけの商品やファンバッテリーセットなどさまざまな構成があり、どれを選べばいいのか迷う。Excitechの「空調作業服」は、20,000mAhバッテリーと17Vファンが付属するファンバッテリーセット。裾のドローコードで風の逃げを軽減し、背中から首筋へ風が流れる設計で、涼しさを感じやすいよう工夫されている。
①風を効率よく届ける設計
裾のドローコードで風の逃げを軽減し、背中から首筋へ風が流れる設計を採用。17V対応の9枚羽根静音ファンは4段階の風量調整に対応し、20,000mAhバッテリーと組み合わせて使用できる。
②チタンコーティングと多彩な収納機能
裏地にはチタンコーティングと撥水加工を施し、保冷剤ポケットや多機能収納ポケット、ペン差しを装備。作業中に使う小物を分けて収納できるほか、保冷剤を入れられる構造も備えている。
③国内試験とPSE認証を確認
日本国内の試験機関で紫外線遮蔽率99.9％、遮熱性41％、はっ水性能を検査。付属の20,000mAhバッテリーはPSE認証を取得し、第三者検品も実施するなど、品質面にも配慮している。
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