凍ったペットボトルでカラダを冷やす水冷服。山善「DIRECTCOOL」が20％オフの8,024円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonで割引中】山善 水冷服「DIRECTCOOL」をチェック！

山善の水冷服「DIRECTCOOL」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円のところ、20％オフの8,024円で販売中。

山善の「DIRECTCOOL」は、風ではなく冷水をベスト内に循環させる水冷服だ。冷却には凍らせたペットボトルと150mlの水を使用。ファンを使わないためモーター音や風切り音がなく、粉塵が舞う心配もない。ファン付きウェアのように服が膨らまないため、その上から防護服やユニフォームも着られる。

①ペットボトルで、冷たさが約1時間半～2時間

容量650mlまでのペットボトルに対応し、1本で冷たさが約1時間30分～最大2時間持続する。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。使用環境36度、湿度70％でチューブ表面温度26度以下を保った時間を基準としている。

②アルミ張りで、冷水の効果をさらに持続

保冷バッグ型水袋にはアルミを採用し、冷水の効果を持続させる構造。タンク材質はTPU、冷却部にはアルミとポリウレタン、冷却チューブにはシリコーンゴムを使用する。

③フリーサイズで、サイドベルトで調整

男女兼用のフリーサイズで、サイドの調整ベルトを使って身体との隙間を抑え、フィットさせられる。胸囲は80～130cm、肩幅は約28cm、着丈は約44cm、重量は600g。