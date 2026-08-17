冷え冷えガジェット紹介特集 第17回
凍ったペットボトルでカラダを冷やす水冷服。山善「DIRECTCOOL」が20％オフの8,024円
2026年08月17日 19時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonで割引中】山善 水冷服「DIRECTCOOL」をチェック！
山善の水冷服「DIRECTCOOL」がAmazonで割引対象。参考価格9,980円のところ、20％オフの8,024円で販売中。
山善の「DIRECTCOOL」は、風ではなく冷水をベスト内に循環させる水冷服だ。冷却には凍らせたペットボトルと150mlの水を使用。ファンを使わないためモーター音や風切り音がなく、粉塵が舞う心配もない。ファン付きウェアのように服が膨らまないため、その上から防護服やユニフォームも着られる。
①ペットボトルで、冷たさが約1時間半～2時間
容量650mlまでのペットボトルに対応し、1本で冷たさが約1時間30分～最大2時間持続する。ペットボトルを交換すれば冷たさが復活。使用環境36度、湿度70％でチューブ表面温度26度以下を保った時間を基準としている。
②アルミ張りで、冷水の効果をさらに持続
保冷バッグ型水袋にはアルミを採用し、冷水の効果を持続させる構造。タンク材質はTPU、冷却部にはアルミとポリウレタン、冷却チューブにはシリコーンゴムを使用する。
③フリーサイズで、サイドベルトで調整
男女兼用のフリーサイズで、サイドの調整ベルトを使って身体との隙間を抑え、フィットさせられる。胸囲は80～130cm、肩幅は約28cm、着丈は約44cm、重量は600g。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第16回
トピックス座っても邪魔にならないサイドファン仕様が便利！ 山善のファン付きベスト「カゼフィット」が12％オフ
-
第15回
トピックスただの風じゃ物足りない。冷却ミストを飛ばすモバイルクーラーが1万円台
-
第14回
トピックス服の中を冷水が巡る！ ペルチェ＋水循環の「水冷ベスト」が3万7810円
-
第13回
トピックス暑いのは背中だけじゃない。首元・脇まで風を届ける56Vファン付きウェアが19,980円→11,980円
-
第12回
トピックス【工事不要】エアコンNG部屋に冷房を！ ノンドレン方式のスポットクーラーが29,800円でタイムセール中
-
第11回
トピックス分離・合体する3WAYハンディファン。置けば自動120度首振り、冷却プレート付きで8,480円
-
第10回
トピックス腰は大風量ファン、背中はペルチェ冷却。ダブルで身体を冷やす1着2役のファン付きウェアが10,980円
-
第9回
トピックス寝床を水冷化。THANKO「ひんやり水流快眠マットLite」は省電力＆冷風扇にも変身
-
第8回
トピックス夏が終わっても片付けない。365日使えるボルネードのDCサーキュレーターが16,830円
-
第7回
トピックス冷風をお裾分けできる機能も！ THANKO「スッキリサイズクーラー」が20％オフ
- この連載の一覧へ