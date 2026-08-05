冷え冷えガジェット紹介特集 第10回
腰は大風量ファン、背中はペルチェ冷却。ダブルで身体を冷やす1着2役のファン付きウェアが10,980円
2026年08月05日 12時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！
【Amazonタイムセール】Letibe「ペルチェベスト」をチェック！
Letibeの「ペルチェベスト」がAmazonタイムセール対象。過去価格14,980円のところ、27％オフの10,980円で販売中。
風を送るだけでは物足りない。でも、冷却プレートだけに頼るのも違う。そんな2つの冷却方式を組み合わせたのが「Letibe ペルチェベスト」だ。36V対応の大風量ファン2基と大型ペルチェを搭載したデュアル冷却システムを採用している。
①ファンとペルチェを組み合わせたデュアル冷却
36V対応の大風量ファン2基と大型ペルチェを組み合わせたデュアル冷却システムを採用。大型ペルチェはハイバックに配置。風による送風と大型ペルチェによる直接冷却を組み合わせた構成となっている。
②立体風路と水洗い対応ファン
立体風路により服内へ風を送り、日本製ブラシレスモーターを搭載したファンは198L/秒の風量を実現。専用防水構造を採用し、水洗いにも対応する。
③45000mAhバッテリーと5段階出力切替
45000mAh・36Vの大容量バッテリーが付属。36Vから12Vまで5段階で出力を切り替えられ、ペルチェとファン2基を同時使用した場合は最大9時間、ファンのみなら20時間以上の連続使用に対応する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第9回
トピックス寝床を水冷化。THANKO「ひんやり水流快眠マットLite」は省電力＆冷風扇にも変身
-
第8回
トピックス夏が終わっても片付けない。365日使えるボルネードのDCサーキュレーターが16,830円
-
第7回
トピックス冷風をお裾分けできる機能も！ THANKO「スッキリサイズクーラー」が20％オフ
-
第6回
トピックス3,990円で首を直接冷やせる。冷却プレート付き「Excitech ネッククーラー」が20％オフ
-
第5回
トピックスチタン加工の空調作業服が8000円切り！ 最大30時間使える20,000mAhバッテリー搭載モデル
-
第4回
トピックス空冷ファンじゃない。冷やし方が違う。水冷服「アイスマンPRO-X2」が10,326円
-
第3回
トピックス扇風機が最大24時間コードレスでミストも使える。Shark「FlexBreeze Pro Mist」が1万円引きの24,980円
-
第2回
トピックス15分で約8℃下げる。ポータブルエアコン「EcoFlow WAVE 3」が104,950円
-
第1回
トピックス送風と冷却プレートのダブルで涼しい！ 猛暑の首元に効くネッククーラーが5000円切り
- この連載の一覧へ