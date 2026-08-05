腰は大風量ファン、背中はペルチェ冷却。ダブルで身体を冷やす1着2役のファン付きウェアが10,980円

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonタイムセール】Letibe「ペルチェベスト」をチェック！

Letibeの「ペルチェベスト」がAmazonタイムセール対象。過去価格14,980円のところ、27％オフの10,980円で販売中。

風を送るだけでは物足りない。でも、冷却プレートだけに頼るのも違う。そんな2つの冷却方式を組み合わせたのが「Letibe ペルチェベスト」だ。36V対応の大風量ファン2基と大型ペルチェを搭載したデュアル冷却システムを採用している。

①ファンとペルチェを組み合わせたデュアル冷却

36V対応の大風量ファン2基と大型ペルチェを組み合わせたデュアル冷却システムを採用。大型ペルチェはハイバックに配置。風による送風と大型ペルチェによる直接冷却を組み合わせた構成となっている。

②立体風路と水洗い対応ファン

立体風路により服内へ風を送り、日本製ブラシレスモーターを搭載したファンは198L/秒の風量を実現。専用防水構造を採用し、水洗いにも対応する。

③45000mAhバッテリーと5段階出力切替

45000mAh・36Vの大容量バッテリーが付属。36Vから12Vまで5段階で出力を切り替えられ、ペルチェとファン2基を同時使用した場合は最大9時間、ファンのみなら20時間以上の連続使用に対応する。