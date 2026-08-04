冷え冷えガジェット紹介特集 第9回
寝床を水冷化。THANKO「ひんやり水流快眠マットLite」は省電力＆冷風扇にも変身
2026年08月04日 13時30分更新
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THANKOの「ひんやり水流快眠マットLite」がAmazonタイムセール対象。過去価格12,800円のところ、10％オフの11,520円で販売中。
PCの水冷クーラーのように、水を循環させる仕組みは珍しくない。その仕組みを寝具へ応用したのが、THANKOの「ひんやり水流快眠マットLite」だ。マット内を冷水が循環する水冷式を採用し、体が触れる部分をひんやり保つ仕組みとなっている。
①冷水が循環し続ける水冷式でひんやり感が持続
タンクの水がマット内を循環し、体の熱を吸収した水は本体で冷やされて再びマットへ送られる。循環機構により冷たさが持続し、寝返りのたびに新しい冷たさに触れられる。
②消費電力約6Wの省電力設計とタイマー機能
消費電力は約6Wと低く、約500Wのエアコンと比べて省電力となっている。エアコンの設定温度を2℃上げても背中がひんやり。タイマー機能も搭載しており、自動で電源がオフになるため電力を無駄遣いしない。
③取り外せる水タンクとUSB給電で使いやすい
取り外し可能な水タンクと水抜きポンプを備え、お手入れしやすい構造を採用。USB給電式で場所を選ばず、車中泊やキャンプでも使用できる。昼間は冷風扇、夜は冷感マットとして使える点も特徴だ。
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